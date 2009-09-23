Denizde kaybolan emekli kaptan bulunamadı

İzmir'in Seferihisar ilçesinden 48 saat önce denize açılan emekli kaptan ve profesyonel dalgıç Sadullah Halman, halen bulunamadı. Zodyak botlarla iki ayrı bölgede arama çalışmaları sürdürülen Halman'ın, Samos Adası'na sürükleneceği düşüncesiyle Yunan makamlarına interpol aracılığıyla bilgi verildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Seferihisar'ın Akarca mevkisinden dalmak üzere denize açıldıktan sonra haber alınamayan Sadullah Halman için, bu sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına yeniden başlandı.



Seferihisar Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Halman'ın Aydın'ın Kuşadası sahili yönüne sürüklenebileceğini düşünerek, ilçe açıklarında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yunan karasuları sınırına kadar Kuşadası açıklarında iki ekiple arama faaliyetinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir ekibi de Seferihisar açıklarında görevlendirdi.



Sadullah Halman'ın kendisi gibi profesyonel dalgıç olan oğullarından Alpay Halman, babasına ait kurşun ve zıpkının denizde bulunması nedeniyle umutlarının yüksek olduğunu kaydetti.



Halman'ın iki gündür etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle Kuşadası veya Yunanistan'ın Samos Adası açıklarına sürüklenmiş olabileceğini düşündüklerini bildiren Alpay Halman, sahil güvenlik ekiplerinin, interpol aracılığıyla durumu Yunan makamlarına bildirdiklerini söylediklerini aktardı.



Alpay Halman, şöyle devam etti:



“Babamın, iki gün önce öğle saatlerinde denize girdiğini gördüm ve geri gelmedi. 48 saat oldu. Biz babamızı tanırız ve yaşadığına eminiz. Kaptanlığı ve dalgıçlığı var. İzmir çapında yüzlerce insana kaptanlık ve dalgıçlık dersleri verdi. Üzerinden ağırlıkları attığı için umudumuz var. Balık adam elbiseleri suda kendi istese bile batmaz. O suyun üzerinde. Babam hayatta kalmasını bilir.”

