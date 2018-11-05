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Denizde biri kadın, 2 kişiye ait ceset bulundu (2)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde bulunan cesetlerin kimliği belirlendi

05 Kasım 2018 22:22

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Antalya\'nın Alanya ilçesinde denizde bulunan cesetlerin kimliği belirlendi. Cesetlerin Alanya\'ya tatile gelen Z.D. (44) adlı erkek ile G.G.(33) adlı kadına ait olduğu anlaşıldı. 
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi\'nde 05.11.2018 günü saat 07.00 sıralarında kıyafetleri üzerinde olarak bir erkek ve bir bayana ait denizde boğularak ölen 2 ceset bulunmuştur. Başsavcılığımızın talimatları uyarınca Alanya İlçe jandarma komutanlığınca olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda Alanya ilçesine tatil amaçlı gelen 1985 doğumlu Aksaray nüfusuna kayıtlı G.G. ve 1974 doğumlu Aksaray nüfusuna kayıtlı Z.D. olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili detaylı araştırmalara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. 

 

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