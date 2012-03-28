Denizde 30 saatlik ölüm kalım savaşı

ABD’de balık avlamak için denize açılan iki arkadaşın teknesi battı. 30 saat suda kaldıktan sonra içlerinden birinin kritik bir karar vermesi gerekti.

ABD’de balık tutmak için Meksika Körfezi’ne açılan Ken Henderson ile Ed Coen’in tekneleri battı. Can yelekleriyle suda 30 saat kalan iki arkadaştan Henderson arkadaşının dayanacak gücü kalmadığını gördü ve can yeleklerini birbirine bağlayan ipi kesip yüzmeye başladı.

2 saat yüzdükten sonra kıyıya çıkmayı başaran Henderson yardım çağırdı. Fakat Coen’I aramaya çıkan yardım ekibinden üzücü bir haber geldi. Coen hayata veda etmişti.

Henderson 25 senelik dostunu kaybetmekten duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Henderson şöyle konuştu: “Gece vücut ısımızı korumak için birbirimize sarıldık. Hayattan, anılarımızdan bahsettik.

Sabah olduğunda Ed halüsinasyonlar görmeye başladı. Artık suyun üzerinde de duramamaya başlamıştı. Su çok soğuktu. Ya ikimizin de orada ölmesine izin verecektim ya da yüzerek yardım getirmeyi deneyecektim. İkincisini seçtim. O en yakın arkadaşımdı.”