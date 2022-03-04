Denizcilik Genel Müdürlüğü: Ukrayna'da gemilerdeki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'da bekleyen 23 Türk gemisindeki 199 Türk personelin 26'sının tahliye edildiğini, 173 kişinin tahliyesi için de çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ukrayna'da bekleyen; Türk sahipli/işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir" denildi.

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