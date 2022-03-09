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Ekonomi

Rusya'da bekletilen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemiler yola çıktı

Türkiye'de bir süre ayçiçek yağı stokları gündeme oturmuş; zincir marketlerde yağ fiyatları 2 katına çıkmıştı

09 Mart 2022 18:31

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bir süredir bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin seyir halinde olduğunu ve 15 Mart'ta Mersin'e ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü,  şu açıklamayı yaptı:

"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır." 

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