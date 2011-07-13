Denizbank'tan Rixos grubuna 105 milyon dolar kredi

T24- DenizBank, Rixos Hotels Grubuna turizm yatırımlarının finansmanı kapsamında 105 milyon dolarlık bir kredi kaynağı sağladığını duyurdu. Her iki taraf arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde Rixos Hotels'in turizm yatırımları ve çalışanların bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasında finansal hizmetlerin DenizBank tarafından sağlanacağı bildirildi.



DenizBank'tan yapılan açıklamada, söz konusu kredi anlaşmasının bugün İstanbul'da Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in katılımlarıyla imzalandığı kaydedildi.



Finansman ve kredi anlaşması konusunda bir değerlendirme yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bugün 10 bini aşan çalışanımız, 550 şubemiz ve 13 iştirakimiz ile "finansal portal' anlayışıyla hizmet veriyoruz. Türkiye'de yatırımların önemini biliyor ve sürekli yeni kaynaklar yaratıyoruz. Artık dünya çapında bir marka olan, üstün ve başarılı yönetim modeli ile turizm sektöründe bir marka haline gelen Rixos Hotels'e sağladığımız kredi ile Türkiye'de turizmin gelişmesine, ülkemize döviz girdisinin sağlanmasına katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. DenizBank olarak, Türkiye ekonomisinin gelişmesi, turizm sektörünün büyümesi için yeni kaynaklar sağlamaya devam edeceğiz" dedi.





Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:



"Genç ve dinamik yapısıyla Türkiye'nin önemli bankalarından biri olan DenizBank ve hızla yeni yatırımlarına devam eden Rixos Hotels'in gerçekleştirmiş olduğu bu finansman ve kredi işbirliği Türkiye turizminin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. Yurt içi ve yurt dışında otelleri bulunan şirketimiz turizm sektöründe giderek büyüyen bir dünya markası olma yolunda önemli bir noktaya geldi. Rixos Hotels olarak, dünya turizmindeki büyüme vizyonuna paralel bir vizyona sahibiz ve ülke ekonomisinin gelişimi açısından önemli olan turizm sektöründeki yatırımlarımıza hızla devam etmekteyiz. Eminim ki, grubumuzun DenizBank'tan aldığı bu cazip kredi turizme yapılacak yatırımlar açısından çok pozitif bir katkı sağlayacaktır."



Verilen bilgiye göre, DenizBank ile Rixos Hotels arasında gerçekleştirilen anlaşma çerçevesinde, Rixos Hotels'in faaliyette bulunduğu yurt içi ve yurt dışı otellerin nakit akışında 6 bini aşkın sayıdaki çalışanın bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasında finansal hizmet DenizBank tarafından sağlanacak. Diğer sektörlerde de hizmet veren Gruba bağlı bütün şirketlerin de DenizBank'ın geniş finansal hizmet yelpazesinden yararlanacağı bildirildi