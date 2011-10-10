-DenizBank'ta 1938'den bugüne İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - Belçika, Fransa ve Lüksemburg hükümetlerinin Dexia'yı kurtarma planının detaylarının ortaya çıkmasıyla beraber bankanın ''en çekici iştiraki olan'' DenizBank'ın satılacağı iddia ediliyor. DenizBank'ın yüzde 75'i, Ekim 2006'da, 2 milyar 437 milyon 386 bin dolara Fransız-Belçika ortaklığı olan bankacılık grubu Dexia'ya satılmıştı. Bankanın piyasa değeri bugün 6 milyar 717 milyon lira seviyesinde seyrediyor. Bugünlerde bankanın, kuruluşundan bu yana, 3. kez satışının gerçekleşebileceği belirtilirken, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın, geçtiğimiz günlerde, Fransa-Belçika ortaklığı Dexia'nın Türkiye'deki ortaklığı Denizbank'ı satın almayı değerlendirdiği bildirilmişti. -''Satıyor musunuz?' diye soranlara Türkçe 'yok' diyorum'' demişti- Dexia Üst Yöneticisi (CEO) Pierre Mariani, Mayıs ayında İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, 2014 yılına gelindiğinde DenizBank'ın Dexia içindeki toplam karın yüzde 27'sini temsil etmesini, 2014 sonuna kadar 850 şubeye ulaşmayı ve makro ekonomik durumla ilgili öngörülerin az çok gerçekleşmesi durumunda da yaklaşık 1,2 milyar lira vergi öncesi kara ulaşmayı hedeflediklerini bildirmişti. Mariani, birçok yatırım bankasının kendilerine ''DenizBank'ı satmayı düşünür müsünüz?'' diye sorduğunu belirterek, ''Ben Türkçe cevap veriyorum. Kısaca 'yok' diyorum ve konuyu hemen kapatıyorum. Ayrıca Avrupa Komisyonu ile Dexia olarak yeniden yapılandırma planlarını müzakere ederken, yine DenizBank'ı satma konusu gündeme geldiğinde ben kesin bir dille konuyu kapattım ve böyle bir konuyu konuşmayı reddettim'' diye konuşmuştu. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş de DenizBank olarak şu anda 10 bine yakın olan çalışan sayısını 2014 yılında 14 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirmişti. -1938'den bugüne...- 1938 yılında gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kurulan DenizBank, 1997'nin başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alındı. Ekim 2006'da, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından biri olan Dexia tarafından Zorlu Grubu'ndan satın alınan banka, halen Dexia çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. DenizBank'ın 1997'deki özelleştirilmesinin ardından, oluşan yeni kurumsal kimliği çerçevesinde personel alımı ve şube açılışlarını içeren bir bir programın uygulanmasına başlandı. Söz konusu büyüme, TMSF'ye devrolan banka şubelerinin bir kısmının satın alınması ve 2002 sonunda Tarişbank'ın gruba dahil edilmesiyle desteklendi. Bu dönemde DenizBank, mevcut bankacılık ürün ve hizmetlerini tamamlamak üzere faktoring, finansal kiralama, yatırım ve portföy yönetimi şirketlerine ek olarak Avusturya ve Rusya'da banka satın aldı. 2003'de çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında sunan bir finans süper marketi oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kuruldu. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra, 6 yerli ve 3 uluslararası finansal iştirak, 4 yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunuyor. DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli, Eurodeniz, DenizBank AG ve CJSC Dexia Bank ise uluslararası iştiraklerini oluşturuyor. Grubun odaklandığı başlıca segmentler perakende müşteriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ihracatçılar, kamu ve proje finansmanı ile kurumsal müşterilerden oluşuyor. Tarım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, spor, altyapı ve denizcilik, grubun faaliyetlerinde öncelikli olarak belirlediği pazarlar... Grup, merkezi Viyana'da bulunan iştiraki DenizBank AG aracılığı ile AB ülkelerinde faaliyet gösteriyor. CJSC Dexia Bank, Rusya ile ticaret yapan mevcut müşterilere yurt dışında hizmet götürüyor ve çeşitli finansal gereksinimlerini karşılıyor. Yurtiçinde ve Bahreyn'deki 540 adetlik DenizBank şubesinin yanı sıra, DenizBank AG ve CJSC Dexia Bank'ın 12 adet şubesi bulunuyor. Ayrıca DenizBank, alternatif dağıtım kanalları sayesinde, gerek perakende gerekse kurumsal müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlemler yapma olanağı sağlıyor. /* Milyon TL* 30.06.2011 ----------- ---------- Toplam Aktifler 39,188 Nakdi Krediler 28,343 Gayri Nakdi Krediler 10,098 Müşteri Mevduatı 23,393 Özkaynaklar 4,049 Şube Sayısı ** 552 Çalışan Sayısı 10,350 */ * DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'na ait denetlenmiş konsolide finansal tablolardan alınmıştır. ** İştirak şubeleri dahil