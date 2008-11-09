Denizaltıda kaza: 20 ölü

Rusya'nın Büyük Okyanus Filosu'na bağlı bir nükleer denizaltıda yapılan tatbikatta, yangın söndürme sisteminde ortaya çıkan bir arıza 20'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.



Rus donanmasının Pasifik (Büyük Okyanus) filosuna bağlı bir nükleer denizaltıda dün meydana gelen ve 20'den fazla kişinin ölümüne neden olan kazanın, deneme seferi sırasında yangın söndürme sisteminin teknik bir arıza sonucu devreye girmesinden kaynaklandığı belirlendi.



Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, ismi açıklanmaya bir askeri uzman, kısa bir süre önce Rusya'nın doğusundaki Amur askeri tersanelerinde inşa edilen denizaltının, Japon denizindeki deneme seferinde teknik bir hata sonucu yangın söndürme sisteminin çalıştığını ve alevleri söndürmek için püskürtülen gazın, denizaltının o bölümünde bulunanların zehirlenmesine neden olduğunu belirtti.



Teknik hatanın deneme seferini yapmakta olan tersane personelinden kaynaklandığını ve bunun bir bilgisayar programı ya da işletim sistemi hatası olabileceğini kaydeden askeri uzman, teknik hata sonucu yangın söndürme sisteminin en az bir veya iki bölmede devreye girdiğini, ardından komşu bölmelerin havalandırılarak zehirli gazdan arındırıldığını anlattı.



Kaza sırasında gazdan çeşitli derecelerde zehirlenen 21 kişi denizaltıya eşlik eden gemiye alındı. Kazanın ardından herhangi bir hasar oluşmadığı belirtilen denizaltı ve eşlikçi savaş gemisi üslerine döndü.



81'i asker ve askeri tersane çalışanı 208 kişinin bulunduğu açıklanan denizaltının, NATO'nun Shuka-B veya Akula sınıfına benzer Nerpa sınıfı K-152 tipi bir taarruz denizaltısı olduğu belirtildi.



Torpil sistemleriyle mücehhez 73 kişilik mürettebatı bulunan denizaltının azami hızının 30 deniz mili olduğu 100 gün boyunca denizde kalabildiği ve 600 metre derine dalabildiği kaydedildi.

