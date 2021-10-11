Deniz Zeyrek yazdı: Çankaya Köşkü ile ‘Külliye’ dedikleri yer arasındaki harcama farkı…

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, görevleri süresince Çankaya Köşkü’nde kalan Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül dönemindeki Cumhurbaşkanlığı bütçesini ve harcama tutarları ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ikamet eden Erdoğan dönemindeki harcama tutarlarını karşılaştırdı.

Zeyrek, “Çankaya Köşkü ile ‘Külliye’ dedikleri yer arasındaki harcama farkını dolar kurundaki artışla, paramızın değer kaybıyla, enflasyonla falan açıklamak mümkün değil. Belli ki harcamaların artışının arkasında ‘itibardan tasarruf edilmez’ ruhu var” dedi.

Zeyrek, "Cumhurbaşkanının yoksulluğu hissetmemesi normal" başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

– 2001 yılında 13.7 milyon TL ayrıldı 9.7 milyon harcandı. Yaklaşık 4 milyon lira Hazine'ye döndü.

– 2002 yılında 18 milyon 850 bin TL ayrıldı, 14 milyon 216 bin harcandı.

– 2003 yılında 23 milyon 680 bin TL ayrıldı, 17 milyon 37 bin lira harcandı.

– 2004 yılında 30 milyon TL ayrıldı, 20 milyon TL harcandı.

– 2005 yılında 31 milyon 253 bin TL ayrıldı, 23 milyon 723 bin TL harcandı.

– 2006 yılında 32 milyon 589 bin TL ayrıldı 25.5 milyon TL harcandı.

– 2007 yılında Cumhurbaşkanı değişti. 33 milyon 893 bin TL ayrıldı ve altı aylık sürede sadece 13 milyon lira harcandı.

Sezer, görevini Abdullah Gül'e devretti. Sezer gibi Çankaya Köşkü'nü kullanmayı tercih eden Gül döneminde bütçe yıllara göre şöyle değişti:

2008 – 55.6 milyon TL,

2009 – 69.3 milyon TL,

2010 – 72.5 Milyon TL,

2011 – 117 milyon TL,

2012 – 138.7 milyon TL,

2013 – 157.7 milyon TL

2014 – 199.5 milyon TL

Gül'ün ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Recep Tayyip Erdoğan oturdu. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nden “Külliye” diye andıkları Beştepe Kampüsü'ne taşındı. 2014'ten itibaren Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesinin nasıl değiştiğine bakalım:

2015 – 397 milyon TL

2016 – 434 milyon TL

2017 – 648 milyon TL

2018 – 845 milyon TL

Erdoğan, 2018'de Anayasa'da yapılan değişiklikle getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden cumhurbaşkanı seçildi. O tarihten sonraki yıllarda Cumhurbaşkanlığı bütçesi şöyle gerçekleşti:

2019 – 2 milyar 819 milyon TL

2020 – 3 milyar 100 milyon

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