Deniz Zeyrek: Türkiye’de hukuk adına tartışma konusu olan kararların neredeyse tamamının altında Fikri Sağlar gibi giyinen erkek yargıçlar var

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Fikri Sağlar’ın tartışma yaratan, “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor” sözlerine katılmadığını ancak linç edilmeye de hakkı olmadığını söyledi. Zeyrek, Türkiye’de hukuk adına tartışma konusu olan kararların neredeyse tamamının altında Fikri Sağlar gibi giyinen erkek yargıçların olduğuna dikkati çekti.

Sağlar’ın sözlerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a fırsat yarattığını ifade eden Zeyrek, şunları kaydetti:

“Salgınla mücadelede, ekonomide, dış politikada çok ciddi sorunlarla boğuşan, bu sorunlar yüzünden oy kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan sizce Sağlar'ın sözlerini duyduğunda ne hissetmiştir? Gösterdiği tepkiden, fırsata çevirmesinden anlaşılıyor ki pek de memnun kalmıştır. Çünkü bu tür tartışmaların kendi tabanını konsolide edeceğini, DEVA Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne giden oyları tutmasını sağlayacağını gayet iyi biliyor.

Fikri Sağlar farkında mı bilmiyorum ama açıklamaları Erdoğan'a kendisi planlasa yaratamayacağı bir fırsat yaratmıştır.”

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