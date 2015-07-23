Deniz Zeyrek: Son bir yılda Suriye'den Türkiye'ye 1050 cenaze geldi; 750'si PYD/YPG, 300'ü IŞİD saflarından

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, üst düzey bir yetkiliden aldığı bilgilere dayanarak, Türkiye'ye son 1 yılda Suriye'den 1050 cenaze geldiğini söyledi. "Bunlardan 750'si PYD/YPG saflarında, yani PKK saflarında IŞİD'e karşı savaşanlar. 300 civarında da IŞİD saflarında savaşanlar" diyen Zeyrek, Suruç'ta yaşanan katliam sonrasında ölenlerin konuşulduğunu, onlar üzerinden siyaset yapıldığını beliterek, asıl konuşulması gerekenin IŞİD ve PKK olduğunu söyledi.

CNN Türk’te yayınlanan "Parametre" programında konuşan Deniz Zeyrek, Türkiye 'den giderek Suriye'de savaşanlarla ilgili çok üst düzey bir yetkiliden aldığı rakamları paylaştı. Son bir yılda Suriye'den Türkiye'yen gelen cenazelerin sayısının binden fazla olduğuna dikkat çeken Zeyrek, Suruç katliamından sonra IŞİD ya da PKK'nın yerine ölenlerin konuşulduğunu söyleyen Zeyrek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'ye son 1 yılda Suriye'den 1050 cenaze gelmiş. Bunlardan 750'si PYD/YPG saflarında, yani PKK saflarında IŞİD'e karşı savaşanlar. 300 civarında da IŞİD saflarında savaşanlar. Yani bu rakam çok büyük bir rakam. Bu ülkenin çocuklarından 750'si PKK saflarında, 300'ü IŞİD saflarında savaşmış ve Suriye topraklarında ölmüş ve Türkiye'ye cenazeleri getirilmiş insanlardan bahsediyoruz. Hepsinin de yaşları 20'lerde. Yani bu çok büyük bir rakam."

"Bu örgütlerin listelerine baktığımızda kaybettikleri insanların bilgileri oluyor internet sitelerinde. Bakıyorsun Türkiye'nin değişik şehirlerinden insanlar gitmişler, savaşmışlar, ölmüşler, cenazeleri gelmiş. Bir kısmı da hala orada çatışmalara girmeye devam ediyor.

'Adıyaman ve Ceylanpınar'ın sorumlusu PKK'dır, Suruç'un sorumlusu da IŞİD'dir'

"Böyle bir durum söz konusu. Sadece vatandaşlarımız değil, coğrafi pozisyonumuz nedeniyle Türkiye'yi bir geçiş noktası olarak kullanmak isteyen yabancılar da söz konusu. Yani yüzde 90'ı IŞİD'e katılmak üzere Türkiye topraklarına gelen, aynı zamanda PYD için de gelen, Londra'dan, şuradan, buradan gelen başka ülke vatandaşları da söz konusu.

"Böyle bir tablo varken biz sadece 3 gün içinde 34 insanımızı kaybetmişken, bu işin sorumlularını tartışmak yerine yani IŞİD'i, PKK'yı konuşmak yerine ölenleri konuşuyoruz. Ölenler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bakıyorum medyaya Suruç'ta ölen 34 gençle ilgili 'onlar zaten Terör örgütü sempatizanıydılar', PKK'ya bakıyorsun şehit edilen gencecik polislere 'onlar IŞİD'i destekliyorlardı' gibi saçma sapan gerekçeler üretilmeye çalışılıyor. Bu işin iki tane sorumlusu var. Adıyaman ve Ceylanpınar'ın sorumlusu PKK'dır. Suruç'un sorumlusu da IŞİD'dir. Ve bizim masaya yatırmamız, önlem almamız, durdurmamız gereken de bu iki örgüttür."