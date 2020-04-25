Deniz Zeyrek: Korona bahanesiyle şeffaflık tarih oldu; sahra hastanesi inşaatı için ortada ihale yok, proje yok, şartname yok!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bakanlığın kaynaklarıyla yapıldığını duyurduğu sahra hastaneleri inşaatı için ihale yapılmamasına, ortada şartname ve projenin olmamasına dikkati çekti. Aynı durumun solunum cihazı konusu için de geçerli olduğunu vurgulayan Zeyrek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sadece sözleşme yapıldığını biliyoruz. Milyonlarca dolarlık bir alımın “bizim çocuklar yapsın, satın alalım” yaklaşımıyla yapılması hangi devlet aklıyla izah edilebilir?” diye sordu.

"Erdoğan'ın salgından önce de sosyal mesafe sorunu yoktu"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olan 23 Nisan’da Meclis’in açılışının 100. Yılı için düzenlenen törene katılmamasını da eleştiren Zeyrek, “Salgın önlemi’, ‘sosyal mesafe’ gibi gerekçeler gösterildi. Bu gerekçeler ikna edici değil. Çünkü Erdoğan'ın salgından önce de sosyal mesafe sorunu yoktu” dedi. Erdoğan’ın bir koruma ordusu ile geçtiğini ifade eden Zeyrek, “Erdoğan gelmek isteseydi o locayı öyle bir dezenfekte ederlerdi ki yıllarca mikrop yaklaşamazdı. ‘Erdoğan özel oturumda TBMM'de olmalıydı’ diyorum” görüşünü dile getirdi.

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