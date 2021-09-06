Deniz Zeyrek: Kim bilir Erdoğan, Kürt seçmenin gönlünü alarak girmek istediği yarışta belki de ben çok bu iki fotoğrafa güveniyordur!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, olası erken seçim tartışmaları ışığında muhtemel seçim sonuçlarını değerlendirdiği bugünkü yazısında, CHP’nin HDP ve BBP ile gerçekleştirdiği görüşmeye dikkati çekti.

CHP’nin HDP ile aynı kareye girmemek için Mithat Sancar’ın CHP Genel Merkezi’nde kendi heyetiyle açıklama yaptığını ancak BBP Genel Başkanı ile aynı karede ortak basın toplantısı düzenlediğine dikkati çeken Zeyrek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“300 bin seçmeni olan bir partiye gösterilen bu özen, 7 milyona yakın seçmeni olan HDP'ye gösterilmeyince, Sancar parti içinden çok ağır eleştiriler aldı. HDP'liler hâlâ bu fotoğrafları konuşuyor. Genel seçimlerde herkes kendisine çalışacağı ve baraj yüzde 7'ye düşeceği için bu durum muhalefete sorun Gene yaratmayabilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet adayının kazanması için HDP seçmeninin tavrı anahtar rol oynayacak.”

“Sizce CHP'deki bu iki fotoğraf ortada dururken, İYİ Parti'nin HDP konusundaki olumsuz tavrı sürerken HDP seçmeni Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘el mahkum’ diye muhalefet adayına oy verir mi?” diye soran Zeyrek, “Kim bilir Erdoğan, Kürt seçmenin gönlünü alarak girmek istediği yarışta belki de en çok bu iki fotoğrafa güveniyordur!” dedi.

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