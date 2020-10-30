Deniz Zeyrek: Erdoğan'ın tepkisi, paylaştığım bilginin doğruluğunu en üst perdeden gösterdi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek' kampanyası ile ilgili gazetecilerin sorusuna, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bırakın Allah'ınızı severseniz ya… Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de ya" yanıtını hatırlatarak, "Erdoğan'ın tepkisi, paylaştığım bilginin doğruluğunu en üst perdeden gösterdi" dedi.

Zeyrek daha önceki bir yazısında Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyasının en çok AKP'lileri rahatsız ettiğini yazmıştı.

TIKLAYIN - "Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyası en çok Ak Parti'yi rahatsız etti"

Zeyrek bugünkü yazısına şöyle devam etti:

Bazı AK Partililere göre kampanyanın “komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir” sözüne dayandırılması, Erdoğan'ın tepkisini çeken ana unsur olmuş. Çünkü her fırsatta “Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tam bir gol pası gitmiş. Muhalefetin “komşusu aç yatarken, tok yatan bizden değildir” söylemiyle başlatılan “askıda ekmek” kampanyasını, iktidara karşı sonuna kadar kullanacağını öngörmek hiç de zor olmasa gerek.

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