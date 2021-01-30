Deniz Zeyrek: Erdoğan'ın 86 yaşındaki Asiltürk'ün kadın sorununa bakışından medet umduğu bir ortamda İstanbul Sözleşmesi'nin ne kıymeti olur ki?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında 6 kez şikâyette bulunduğu kocası tarafından öldürülen Şükran B’nin fotoğrafını paylaşarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ziyareti üzerinden eleştirdi.

Asiltürk’ün, “AK Parti'nin yetkilileri bana geldi ve bu sözleşmenin kesinlikle kalkacağını söyledi ama ‘bizim içimizde de bazı sıkıntılar olduğu için lütfen siz bizi destekleyecek şekilde konuşun da bize yardımcı olun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşü kalkması yönünde' dediler. Ben de biliyorum ifade ettiğini, kesinlikle kalkacak. Ama kalkarken onların içerisindeki bazı cahiller var, ‘kadın hakları, madın hakları' falan diyenler. ‘Onların hepsi Türk Ceza Kanunu'nda da var' diye şey ediyor. Ondan böyle rahatsızlık duyuyorlar ama kaldıracaklarını kesin olarak kendisi de ifade etti” sözlerini hatırlatan Zeyrek, kocası tarafından öldürülen Şükran B.’nin kanlar içindeki fotoğrafına yer verdiği köşesinde, “Artık Süryan B. için (Asiltürk'e göre) ‘kadın hakları, madın hakları’ diyen ‘bazı cahiller’ istediği kadar bağırabilir” diye yazdı.

Zeyrek, “Taraftarlarınca ‘Türkiye'nin en güçlü siyasetçisi’, ‘Asrın lideri’ kabul edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 86 yaşındaki Asiltürk'ün kadın sorununa bakışından medet umduğu bir ortamda İstanbul Sözleşmesi'nin ne kıymeti olur ki?” görüşünü aktardı.

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