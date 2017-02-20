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Dünya
Deutsche Welle

Deniz Yücel’in gözaltı süresi uzatıldı

Die Welt gazetesi muhabiri Yücel’in gözaltı süresinin bir hafta uzatıldığı bildirildi. Alman hükümetinden yapılan açıklamada ise Yücel’in gözaltı süresinin uzamaması ve tutuklanmaması için çaba gösterildiği belirtildi.

20 Şubat 2017 22:51

Die Welt gazetesinden pazartesi günü yapılan açıklamada Deniz Yücel'in gözaltı süresinin bir hafta uzatıldığı belirtildi. Gazetenin açıklamasında, savcılığın Deniz Yücel'in gözaltı süresini bir hafta uzatma kararı aldığı kaydedildi. Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri geçen hafta salı günü İstanbul'da polise ifade vermeye gittiğinde gözaltına alınmıştı.

43 yaşındaki Yücel, "terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası” yapmakla suçlanıyor. Yücel'in avukatlarının, savcılığın açtığı soruşturma dosyasını görmek istediği, ancak buna izin verilmediği belirtildi. Die Welt gazetesinin açıklamasında ayrıca Deniz Yücel'in hakkındaki suçlamaları hükümete yakın Sabah gazetesinden öğrendiği, bizzat ifadeye çağrılmadığı belirtildi.

Türkiye'deki OHAL uyarınca şüpheliler yedi gün gözaltında tutulabiliyor. Ancak savcılık, gözaltı süresini yedi gün daha uzatabiliyor. Yücel'in durumunda, savcılık gözaltı süresini uzatma kararı verdi. Bu durumda Deniz Yücel'in en geç 28 Şubat salı günü serbest bırakılması veya mahkemeye çıkartılması ve sonrasında Yücel hakkındaki kararın hakim tarafından verilmesi bekleniyor.

Die Welt'in açıklamasına göre, Yücel'in avukatı Veysel Ok, "müvekkilimizin gözaltında tutulması için bize göre herhangi bir neden bulunmuyor” dedi. Deniz Yücel, RedHack tarafından kamuoyuna sızdırılan ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın elektronik posta yazışmalarına ait olduğu ileri sürülen bilgilerle ilgili haberleri üzerine gözaltına alınmıştı.

Alman hükümetinden tepkiler

Bununla birlikte Deniz Yücel'in Türkiye'de gözaltına alınmasına yönelik Almanya'da tepkiler artıyor. Deniz Yücel'in gözaltına alınması, pazartesi günü federal hükümetin olağan basın toplantısında da gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı sözcsü Martin Schäfer, "Başbakan (Angela Merkel) ve Dışişleri Bakanlığı Sayın Yücel'in özgürlüğünü daimi olarak kaybetmesini engellemek için gösterilen çabalara destek veriyor” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schäfer, ancak "kararın Türk adaleti tarafından verileceğini” vurguladı. Deniz Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor. Sözcü Schäfer, federal hükümetin Yücel'in "gözaltı süresinin uzamaması” ve "tutuklanmaması” için çaba gösterdiğini de sözlerine ekledi. Schäfer, Yücel'in durumunun basın özgürlüğü için verilen mücadele açısından da "büyük önem” taşıdığını vurguladı.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da, Deniz Yücel'in gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini söyledi. Salı günü yayımlanacak Die Tageszeitung'a açıklama yapan Sosyal Demokrat Partili Maas, somut bir destek vermek için her türlü çabanın gösterildiği konusunda Yücel'in Alman makamlarına güvenebileceğini ifade etti. "Eleştirel haberciliğin her türlü baskı altına alınması bizim basın özgürlüğü anlayışımız ile bağdaşmaz” diyen Adalet Bakanı Maas sözlerini şöyle sürdürdü: "Basın özgürlüğü demokratik kültürün temelidir. Türkiye, Avrupa'nın bu temel değerine uymazsa, Avrupa Birliği ile yakınlaşma zor olmasının yanı sıra imkansız hale gelebilir.”

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, JD/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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