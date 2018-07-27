Deniz Yücel'den Muharrem İnce'ye tepki: Belki bir gün farkı anlar, ders çıkarırsınız!

Türkiye’de yaklaşık bir tutuklu kaldıktan sonra geçen şubatta tahliye edilen Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel, papaz Brunson'ın ev hapsine alınmasına ilişkin "Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük" yorumu yapan Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.

Yücel, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Sayın İnce, bugünün Türkiye’si, başkalarının şantajına maruz kalan bir devlet değil, başka ülkelerin vatandaşlarını rehin alarak onlara şantaj yapmaya çalışan bir çete devletidir. Belki bir gün farkı anlar, CHP için doğru dersleri çıkarırsınız." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, ABD’nin rahip Brunson’un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanacağı yolundaki tehditlerine dün Twitter hesabından tepki gösterirken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tarih göstermektedir ki tek adam yönetimine sahip devletler, büyük devletler açısından tek adamın tehdit edilmesiyle, gerektiğinde müdahale edilmesiyle hizaya getirilecek devletler olmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki Deniz Yücel olayında Almanya ve Rahip Brunson örneğinde ABD tarafından bu kategoriye sokulmuş durumdadır.”