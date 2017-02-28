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Dünya
Deutsche Welle

Deniz Yücel meclis gündemine taşınıyor

Deniz Yücel'in tutuklanmasına Berlin'den gelen tepkiler büyüyor. Sol Parti konunun meclis gündemine taşınmasını önerdi. Sosyal Demokratlar ise ikili ilişkilerin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

28 Şubat 2017 16:31

Almanya'da muhalefetteki Sol Parti, Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasını Federal Meclis'in gündemine alınması için başvuruda bulundu. Sol Parti'nin talebi üzerinde Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki hafta Berlin'de tartışılması bekleniyor.

Federal Meclis'te düzenlenecek özel oturumda Deniz Yücel konusunda Alman hükümetinin tutumu ve Türkiye'de tutuklu diğer gazetecilerin durumu ele alınacak.

"İkili ilişkiler tehlikede"

Berlin'de rahatsızlık yaşanan gelişmenin ikili ilişkileri de etkileyebileceği yönünde mesajlar geliyor. Sosyal Demokrat Parti'nin dış politika uzmanı Niels Annen, Yücel'in tutuklanmasının Türkiye - Almanya ilişkileri açısından bir tehlike olduğunu ifade etti.

ZDF televizyonuna bu sabah açıklamalarda bulunan Annen, "Türk hükümeti şunu bilmelidir: Bu herhangi bir olay değil. Deniz Yücel'in en hızlı şekilde serbest kalması için hukuku ve siyasi bütün olanakları kullanacağız" şeklinde konuştu.

Annen, bu olayın gergin olan ikili ilişkiler üzerinde de daha fazla yük olma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Annen, "Ancak biz bunu istemiyoruz. Ancak eğer temel özgürlükler bu noktada ülkemize zarar veriyor ve görmezden geliniyorsa, biz bu noktada susmayacağız" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Türkiye'nin herhangi bir ülke olmadığını ifade eden Annen, Türkiye ile çok sayıda kişisel ilişkinin söz konusu olduğunu, siyasi ve ekonomik ilişkilerin de önem taşıdığını vurguladı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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