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Deniz Yücel: Kirli pazarlıklara girmedik, ama...

"Desteğiniz için minnettarım"

19 Şubat 2018 03:29

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "terör propogandası yapmak" iddiasıyla bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Türk ve Alman vatandaşı, Die Welt muhabiri Deniz Yücel tahliyesinin ardından yeni bir mesaj paylaştı. Yücel, Türkiye ile Almanya arasında tahliyesi için "pazarlık" yapıldığı iddialarına atıfta bulunarak, "Kirli pazarlıklara girmedik ama sakin pazarları severiz" diyerek eşiyle birlikye sosyal medya hesabından dün fotoğraf paylaştı.

İstanbul Başsavcılığı tarafından Deniz Yücel hakkında 18 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme, Yücel'in tahliyesine karar vermişti.

Gazeteci Deniz Yücel cezaevinden çıktıktan sonra eşi Dilek Mayatürk Yücel ile birlikte Beşiktaş'taki evine gitmiş, evinde yaklaşık 45 dakika kalan Deniz Yücel ve eşi, konsolosluk aracına binerek saat 20.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline gitmişti. Yücel, daha sonra araçla apron kısmına geçerek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, özel uçağa binerek saat 21.00 sıralarında Almanya'ya hareket etmişti.

Yücel hakkında Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinin ardından serbest bırakılması "pazarlık" yorumlarına neden olmuştu.

Öte yandan Merkel, Yücel'in serbest bırakılması ile ilgili olarak, "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından dolayı memnunum" demişti.

Yücel'in Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

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