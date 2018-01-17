T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Deniz Yücel: Kirli anlaşmayla tahliye istemiyorum

Serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında "kirli" bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu belirten Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel, özgürlüğünün "tank ticaretiyle lekelenmesini istemediğini" söyledi.

17 Ocak 2018 13:59

Türkiye'de 11 aydır tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Alman haber ajansı dpa'ya avukatları aracılığıyla yazılı bir röportaj verdi. Serbest kalması karşılığında Ankara ve Berlin arasında "kirli bir anlaşma" yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Yücel, "Kirli anlaşma varsa ben yokum" dedi. Yücel, özgürlüğünün "Rheinmetall'in tank ticareti ya da diğer silah tüccarlarının faaliyetleriyle lekelenmesini" istemediğini kaydetti.

Yücel, Gülen yapılanmasına dahil oldukları gerekçesiyle Türkiye tarafından aranan kişilerin muhtemel değiş tokuşuna da aynı şekilde karşı olduğunu belirtti.

"Tecrit sona ermedi"

"İyi olduğunu" söyleyen Yücel, kendisine uygulanan ve bir "işkence metodu" olarak betimlediği tecritin sona ermediğini ancak hafifletildiğini kaydetti.

Yücel, "Ancak diğer taraftan bir kötüleşme var. Eşim Dilek ile en iyi ihtimalle ayda bir kez aramızda cam olmadan konuşabiliyoruz. Önceden yalnızca dışarıdan gözlemleniyorduk. Artık görüşme esnasında ayrıca bir icra memuru da bulunuyor" dedi.

Kendisiyle ilgili iddianamenin hala hazırlanmamış olmasıyla ilgili soruyaysa Yücel, "Ya başsavcılık beni unuttu ya da buna dair bir talimat almadılar" cevabını verdi.

"Türk hükümeti gözlemci değil, taraf"

Türkiye'de yargı bağımsızlığının durumuna da Yücel, "Türk hükümetinin benim vakamda ve diğer birçok Türk meslektaşımın vakasında yalnızca ilgili bir gözlemci olduğu, yalan" dedi. Yücel, "Hükümet izleyici değil, gayet resmi bir biçimde bir taraf" dedi.

Yücel, yayınlanan KHK'larla ilgili olarak "Bunlarla amaçlanan şey gayet açık: Kamusal aşağılama ve peşin hüküm" ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel, tutuklanmasının ardından kendisine gösterilen dayanışma için "herkese çok müteşekkir" olduğunu da belirtti. Bu dayanışmanın "cezaevinde unutulacağı endişesini" bertaraf ettiğini söyleyen Yücel, "Her ne kadar bana bunların çok azı iletiliyor olsa da özellikle de bana mektup yazan kişilere müteşekkirim" şeklinde konuştu.

Kirli anlaşma tartışması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bu ayın başında Der Spiegel'a verdiği mülakatta Almanya'nın Türkiye'ye silah ticaretine değinmişti. "Alman hükümetinin çok sayıda silah ihracatına onay vermediğini" belirten Gabriel, "Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durumun böyle kalacağını" kaydetmişti.

Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla 6 Ocak'ta Almanya'da bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada da Gabriel, silah ticareti ve Deniz Yücel konusunun birbirine bağlı olduğunu kast etmediğini söylemiş ve "Deniz Yücel vakasını savunma konularıyla hiçbir şekilde birbirine karıştırmadım" şeklinde konuşmuştu.

14 Şubat 2017'de gözaltına alınan Deniz Yücel, 27 Şubat'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 11 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan Deniz Yücel hakkındaki iddianame ise henüz hazırlanmış değil.

DW/dpa/BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SerbestAnkaraBerlinTürk-AlmanDeniz YücelDie WeltDeniz Yücel AlmanYücelGülenTürkiyeDilekTürkKHKKamusalDışişleri Bakanı Sigmar GabrielDer SpiegelAlmanya TürkiyeGabrielMevlütOcak AlmanyaSilivri Cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24