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DENİZ YILDIZI

05 Nisan 2011 14:47

-DENİZ YILDIZI-2011 BAŞLADI ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Donanma Komutanlığı tarafından planlanan Deniz Yıldızı-2011 taktik tatbikatı, Marmara Denizi ve Karadeniz'de icra ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün başlayan, Marmara Denizi ve Karadeniz'de yapılacak tatbikat 12 Nisanda sona erecek. Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetlerinden, 4 fırkateyn, 1 denizaltı, 9 hücumbot, 5 yardımcı sınıf gemi, 6 helikopter, 1 deniz karakol uçağı, Karadeniz Gözetleme Koordinasyon Merkezi, SAS ve SAT, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 sahil güvenlik botu ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar katılacak. İki bölüm halinde gerçekleştirilecek tatbikatın ilk bölümünde birlikler, Gölcük ve Trabzon'dan ayrılacak ve asimetrik savunma harbi eğitimleri, mayın harbi eğitimleri, fiili güdümlü mermi atışları, kriz ve harp dönemi faaliyetleri eğitimleri ile Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar tarafından deniz hedefine fiili silah atış eğitimleri yapacak. Tatbikata iştirak edecek bazı gemiler tarafından, birinci bölümün tamamlanmasının ardından Romanya'nın Köstence ve Bulgaristan'ın Varna limanları ziyaret edilecek. Tatbikatın ikinci bölümünde, liman ziyareti yapılan ülkelerin deniz kuvvetleri unsurları ile yapılacak eğitimlerin yanı sıra, 11 Nisanda Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) ile irtibatlı eğitimler gerçekleştirilecek.

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