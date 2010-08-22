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Yaşam

DENİZ ULAŞIMINA POYRAZ ENGELİ TEKİRDAĞ (A.A) 

22 Ağustos 2010 13:18

-DENİZ ULAŞIMINA POYRAZ ENGELİ TEKİRDAĞ (A.A) - 22.08.2010 - Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 27 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz nedeniyle rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerine çevirdi. Geceyi tüm ışıklarını yakarak Şarköy'de demirli geçiren gemilerden 22'si poyrazın sabah saatlerinde etkisini azaltmasının ardından Şarköy'den demir aldı. 5 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy'de bekliyor. Öte yandan şiddetli poyraz Şarköylü balıkçıları da etkiledi. Meteorolojik uyarıyı dikkate alan bazı balıkçılar denize açılmazken, denizde olan tekneler ise Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığındı.

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