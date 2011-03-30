-DENİZ SUYUNDA KORKUTAN RADYOAKTİF İYOT TOKYO (A.A) - 30.03.2011 - Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinin ardından arızalanan Fukuşima Daiçi Nükleer Santralinin 1 numaralı reaktörünün yanındaki deniz suyunun, yasal sınırın 3355 katı daha fazla radyoaktif iyot içerdiği bildirildi. Japonya'nın Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı'nın Genel Müdür Yardımcısı Hidehiko Nişiyama, bölgenin boşaltılmış olduğunu ve çevrede balıkçılık yapılmadığını belirterek bu durumun insan sağlığına büyük bir tehdit oluşturmasının beklenmediğini söyledi. Hidehiko Nişiyama, "İyot-131'in yarı ömrü 8 gündür. Sudaki konsantrasyonu göz önüne alınırsa, insanlara ulaşana kadar büyük ölçüde gerileyecektir" dedi. Fukuşima-Daiçi nükleer santralini işleten Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketi ise nükleer tesisin çevresindeki deniz suyunun nasıl radyoaktif hale geldiğinin bilinmediğini açıkladı. Bu arada, TEPCO Başkanı Masataka Şimuzu'nun yüksek tansiyon ve başdönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.