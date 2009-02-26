Deniz Seki'ye bir darbe de hayranlarından

Şarkıcı Deniz Seki'nin 40 bini aşkın fan kulübü üyesi sanatçının internet sitesindeki forum sayfasına duygularını yazdı.



Bugün'de yer alan habere göre, hayranlarından bazıları ünlü sanatçıyı ağır bir dille kınarken bazıları da ne olursa olsun sanatçıyı sevmeye devam edeceklerini söylüyor. İşte siteye gelen hayran görüşlerinden bazıları...



Doğruysa kırılırım...



Deniz Abla, eğer böyle bir şey varsa çok kırılırım. Sen benim yaşıtlarımı zehirleyemezsin...

En çok güvendiğim insanlardan birisiydin bu hayatta. Ama sen de benim güvenimi sarstın... Sen de bizi yanıltın Deniz.

Sana çok kızıyorum, nasıl böyle iğrenç bir şeye sığınıp kendini de bizi de üzersin?..

Bizi yanılttığın gibi ben de sana güvenmekte yanılmışım belki de.

Deniz sana o kadar çok kızıyorum güvenim çok fena sarsıldı.

Allah'ın sana verdiği nimetlerin farkında değilsin galiba? Bu senin hayatın ama yazık gerçekten sana.

Sana inanıyorum güveniyorum ama çok da korkuyorum ceza almandan.



Yalnız bırakmadılar



Seni çok seviyorum hep destek olacağım sana. O karanlık dört duvar arasından çıkman için dua ediyorum.



Hiçbir haber, suçlama ya da suç, seni dinlemekten ve sevmekten vazgeçiremez bizleri...



Meleğim, prensesim bu kabustan çok kısa zamanda uyanacağız.

