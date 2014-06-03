T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Deniz Seki'nin annesi: Kızım kaçmadı, yas tutuyor

Ayşe Arman, Hürriyet'teki yazısında, Deniz Seki'nin nerede olduğu konusunda bilgi verdi

03 Haziran 2014 15:38

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Deniz Seki'nin bulunamaması konusunda "Çok sevdiği eniştesi vefat etmiş. Üzerinde çok emeği olan biriymiş, çok yıkılmış ve üzülmüş. Onun yasını tutuyormuş" dedi.

Ayşe Arman, Hürriyet'teki yazısında, Deniz Seki'nin nerede olduğu konusunda bilgi verdi. 

Seki'nin annesinden edindiği bilgiye göre Arman şunu söyledi:

"Annesinin söylediğine göre, Deniz kaçmamış. Çok sevdiği eniştesi vefat etmiş. Üzerinde çok emeği olan biriymiş, çok yıkılmış ve üzülmüş. Onun yasını tutuyormuş yani... Sonrasını bilmiyoruz..."

ETİKETLER

deniz sekiayşe armaneniştecenazeyascezaeviyakalamamahkemehapis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24