Deniz Seki'nin annesi: Kızım kaçmadı, yas tutuyor

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Deniz Seki'nin bulunamaması konusunda "Çok sevdiği eniştesi vefat etmiş. Üzerinde çok emeği olan biriymiş, çok yıkılmış ve üzülmüş. Onun yasını tutuyormuş" dedi.

Ayşe Arman, Hürriyet'teki yazısında, Deniz Seki'nin nerede olduğu konusunda bilgi verdi.

Seki'nin annesinden edindiği bilgiye göre Arman şunu söyledi:

"Annesinin söylediğine göre, Deniz kaçmamış. Çok sevdiği eniştesi vefat etmiş. Üzerinde çok emeği olan biriymiş, çok yıkılmış ve üzülmüş. Onun yasını tutuyormuş yani... Sonrasını bilmiyoruz..."