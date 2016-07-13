Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla Bakırköy Cezaevi'nde hükümlü olan şarkıcı Deniz Seki, hayranları ve sevdikleri için bir mektup kaleme aldı.

1 Temmuz'da doğum günü nedeniyle bir mektupla duygularını dile getiren Deniz Seki, "Özgürlüğümü çok özledim, çok özledim sımsıkı sarılmayı ve artık çok sıkıldım." dedi

Deniz seki'nin mektubu şöyle:

"1 Temmuz benim doğum günüm ve yine bir doğum günümde sevdiklerimden maalesef ki ayrıyım. Doğum günüm olması umurumda değil, çünkü yaşsız bir kadınım ben ama içimden geldi. Size sizi çok özlediğimi söylemek. O yüzden; hayatıma dokunan, en zor günlerimde hep yanımda olan herkesedir bu mektubum.

Başta canım Ailem, Annem, Serdar'ım, Serkan ım, onların şahane aileleri, Kıymetlim Faruk um, menajerim dostum Özgür'üm, avukatım Naim ve Hazal'ım, çok değerli fanlarım (DSFC) bana destek veren yazılarıyla, yorumlarıyla kendimi güvende hissettiren gazeteci arkadaşlarım, çok değerli sanatçı dostlarım, meslektaşlarım, kıymetli radyocu arkadaşlarım, yapımcım Bülent Seyhan'ım, Yayın Evi İnkılap Ailesi Mensupları ve beni karşılıksız gönülden seven tanıyan, tanımayan gönülden dostlarım, arkadaşlarım kardeşlerim, tüm kader mahkumları arkadaşlarımı sabırla bekleyen ailelerine.

Özgürlüğümü çok özledim, çok özledim sımsıkı sarılmayı ve artık çok sıkıldım.

Güzelim ülkemin içinin kan ağladığı bu zor günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik zamanıdır şimdi hem de en köklüsünden.

Bazı şeylerin adını sadece zaman koyar sen ne yaparsan yap, su akar sesini kader duyar. Benim en büyük dileğim henüz alfabesini bilemediğim kuramadığım cümlelerim

Artık gün saymak değil de , hayatları saymak daha kolay gelir oldu bana. Kavuşmamıza kaldı şunun şurasında 44 hafta. Benim mektubum sizin elinize geçene kadar 43 hafta.

Tıpkı SEZEN imizin dediği gibi Hapishaneyi verimhaneye dönüştürmeye çalışıyorum. Yakın bir tarihte yine İnkılap Yayın Evinden çıkacak bir şiir kitabının editörlüğünü yaptım. Yakında paylaşıcam sizlerle. Kitabın adı Tuz Detayları sürpriz olsun. Her gün kütüphane, koğuş, koğuş, havalandırma arasında dokuyorum hayallerimi.

Yaz burada cehennem, nem almış başını gidiyor biliyorsunuz klimalıda değil ortamımız tabiri caizse yanıyoruz çayır çayır.

Olsun varsın geçer, geçer geçecek elbet

Benimle ilgili gerekli haberleri ailem, nişanlım, menajerim ve avukatlarımdan alıyorsunuz zaten ama kendi sesimden duyuramadığım için size içimi kalemimle biraz hem içimi dökmek hem de hasret gidermek istedim aslında.

İyiyim diyorum ama memleketim bu haldeyken bu asla iyi olamıyorum terörü lanetliyorum hemde en yüksek sesimle.

Canım acıyarak içim kan ağlayarak. kahrolun hepiniz. allah ım hepimize sağlık, barış, özgürlük, birlik ve beraberlik türküleri söyleyeceğimiz nice bayramlar hediye etsin bize (Amin)

Deniz kabuğunu kulağına dayadığında Deniz in sesini duyar gibi olur ya insan Deniz kabuğunun hala Deniz in sesini hatırlayabilmesi ne kadar büyüleyici. Bunca zamandır ayrı düşünmelerine rağmen Deniz le arasındaki bağ ne kadar kuvvetli.

Siz benim Denizimsiniz. Bende sizin Deniz Kabuğunuz

Kalın sağlıcakla.

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Hee bu arada AİHM e , 7 yıl sonrada olsa beni haklı bulduğu için çok teşekkür ediyorum.

Bazı şeylerin adını sadece zaman koyar. Sen ne yaparsan yap. Su akar sesini sadece kader duyar

En kalbi duygularımla sizi çok seviyorum."