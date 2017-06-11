Deniz Seki'den 15 Temmuz kararı

5 Haziran’da cezaevinden tahliye olan Deniz Seki, yeni single’ı için hazırlıklara başladı.

Ünlü şarkıcı, önceki akşam nişanlısı Faruk Salman’la birlikte aranjör Ozan Çolakoğlu’nun Ulus’taki stüdyosundan çıkarken görüntülendi.

Hürriyet'in haberine göre, stüdyo çalışmasının ardından stüdyodan Salman’la el ele ayrılan Seki, “Single çalışmamız var. Bu ayın sonuna yetiştirmeye çalışıyorum” dedi.

15 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs’taki bir otelde sahneye çıkmak için anlaşma yapan Seki, o konserin tarihini ileri bir tarihe aldığını belirterek "O kadar çok şehidimizin olduğu kara bir günde sahneye çıkıp şarkı söyleyemezdim. O yüzden tarihi 22 Temmuz’a aldık. 15 Temmuz’da yalnızca şehitlerimize dua etmek istiyorum" ifadesini kullandı.