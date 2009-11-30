Deniz Seki yeniden sahnelerde

Antalya'da sahneye çıkan Deniz Seki'yi, annesi Güler Seki de izledi. Kemer ilçesindeki bir otelde Kurban Bayramı'nın ikinci gününün gecesi sahneye çıkan Deniz Seki, sevenleriyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.



Cezaevi ve sonrasında çok zor geçen günlerin ardından sevenleriyle kendisini toparlayabildiğini kaydeden ünlü sanatçı, hayatının yeniden normal akışına döndüğünü belirtti. Ardından da birbirinden güzel şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Deniz Seki'yi, asla yalnız bırakmayan annesi Güler Seki de kızının sahne programını en ön sıradan izledi.