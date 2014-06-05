'Deniz Seki kist ameliyatı sonrası teslim olacak'

Hakkında yakalama kararı verilen ünlü oyuncu Deniz Seki’nin kist tedavisi gördüğü öne sürüldü. Doktorunun “Bir an önce ameliyat olmalısın” dediği Seki, iddiaya göre tedavisi bitince teslim olacak.

6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, ancak hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bulunamayan Deniz Seki’nin kaçmadığı, daha önce iki kez operasyon geçirdiği “kadın rahatsızlığı” nüksettiği için tedavi gördüğü ve bu sorunu halleder halletmez teslim olacağı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre Seki’nin doktoru, bir süre önce ünlü şarkıcıya yumurtalığındaki 10 cm’lik kistin malign (kötü huylu) olduğundan ve kanser hücresi taşıdığından şüphelendiğini söyledi, “Bir an önce ameliyat olmalısın” dedi.

Ancak Seki, yeni albümü “İz”in çalışmalarını tamamlamak ve planladığı konserleri vermek için tedaviyi erteledi. Ameliyat masasına yatmaya hazırlandığı günlerde de hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddiaya göre Seki, tedavisini tamamladıktan sonra teslim olacak.

Prof. Dr. Murat Emanetoğlu, yumurtalık kistleri hakkında şunları söyledi: “Bir hastada 10 cm’lik kist varsa, tedaviye bir an önce başlanması gerekir. Kistin kötü huylu olduğu tespit edilirse, hasta acilen ameliyata alınmalıdır. Çünkü tedavide geç kalınmış olabilir.”

Polisler, Deniz Seki’yi aradığı adreslerde bulamayınca teknik takip yolunu seçti, ancak bu yöntem işe yaramadı. Çünkü Seki’nin, üzerine kayıtlı telefonları aranmaya başladığı ilk gün kapattığı anlaşıldı. Ekipler, şarkıcının yanında kalabileceği yakın çevresini de mercek altına aldı.

Polis, Seki’nin yurtdışına çıktığına yönelik bir bilgi bulunmadığını, arama çalışmalarının İstanbul’un dışında güneydeki turizm merkezlerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi. Seki’nin o günden sonra yerinin tespit edilmemesi için kredi kartlarını da kullanmadığı öğrenildi.