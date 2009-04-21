T24 LogoT24 Logo
Magazin

Deniz Seki için karar anı

Hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen Seki'nin duruşma günü belli oldu.

21 Nisan 2009 03:00

Hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen Seki'nin duruşma günü belli oldu.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, kokain kullanmak ve başkalarına temin etmek suçlarından gözaltına alındığı günden yaklaşık 7.5 ay sonra duruşmaya çıkacak.

Hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen Seki'nin yargılamasını yapacak olan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tarihi verdi.

Geçtiğimiz Şubat'ta cezaevine konulan Seki, aradan geçen 7.5 ayın sonunda 1 Ekim Perşembe günü hâkim karşısına çıkacak.

Seki, 13 Şubat günü gözaltına alınmıştı. Kullanmak ve başkalarına temin etmek amacıyla uyuşturucu aldığı gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 16 Şubat'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Seki, savcının itirazı üzerine 24 Şubat'ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Tutukevi'ne konulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24