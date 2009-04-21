Deniz Seki için karar anı

Hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen Seki'nin duruşma günü belli oldu.



Ünlü şarkıcı Deniz Seki, kokain kullanmak ve başkalarına temin etmek suçlarından gözaltına alındığı günden yaklaşık 7.5 ay sonra duruşmaya çıkacak.



Hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen Seki'nin yargılamasını yapacak olan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tarihi verdi.



Geçtiğimiz Şubat'ta cezaevine konulan Seki, aradan geçen 7.5 ayın sonunda 1 Ekim Perşembe günü hâkim karşısına çıkacak.



Seki, 13 Şubat günü gözaltına alınmıştı. Kullanmak ve başkalarına temin etmek amacıyla uyuşturucu aldığı gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 16 Şubat'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Seki, savcının itirazı üzerine 24 Şubat'ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Tutukevi'ne konulmuştu.

