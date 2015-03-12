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Deniz Seki hastanede nişanlısıyla vedalaştı

Deniz Seki, cezaevine gönderilmesinden bir gün önce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki odasında iki ziyaretçi ağırladı

12 Mart 2015 14:49

Yaklaşık 20 gün önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum Ana Bilim Dalı Aseptik Bölümü’nde kist ameliyatı geçiren Deniz Seki, dün taburcu oldu. Nişanlısı Faruk Salman, yeniden Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Seki’yi hastanedeki son gününde yalnız bırakmadı. Deniz Seki, cezaevine gönderilmesinden bir gün önce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki odasında iki ziyaretçi ağırladı.

Cenker Tezel‘in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Deniz Seki, cezaevine gönderilmesinden bir gün önce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki odasında iki ziyaretçi ağırladı. Nişanlısı Faruk Salman’ın savcılıktan aldığı özel izinle tüm gününü yanında geçirdiği şarkıcıyı, MHP Milletvekili Lütfü Türkkan da ziyaret etti.

İçeri girmesi mümkün olmayan ya da farklı şehirlerde yaşayan hayranları ise gönderdikleri hediyelerle Deniz Seki’ye moral vermeye çalıştı. Antalya’dan bir hayranının kargoyla yolladığı, içinde bal, tereyağı, incir, havlu ve çorap bulunan paket, oda kapısında nöbet tutan jandarma tarafından incelendikten sonra Salman’a teslim edildi. Bu arada o katın koridorunda dolaşan bir kedi, sık sık ünlü şarkıcının odasına girip çıkmaya başlayınca jandarma engeline takıldı. İçeri girmesi engellenen kedi, yine de oda kapısının önünden ayrılmadı. 

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