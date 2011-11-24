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Deniz Seki Alper D'yi yalnız bırakmadı

'Kulüpte bir gece' isimli şarkısıyla çıkış yapan Alper D’yi ilk albümü 'Karnaval'ın lansman partisinde Deniz Seki yalnız bırakmadı...

24 Kasım 2011 02:00

T24 - Deniz Seki, "Kulüpte bir gece” isimli şarkısıyla çıkış yapan Alper D’yi ilk albümü “Karnaval”ın lansman partisinde yalnız bırakmadı.


 
Alper D’nin ilk albümü “Karnaval”ın tanıtımı geçtiğimiz akşam Taksim Rıddım Club’ta gerçekleşti.

Geceye başta Deniz Seki olmak üzere süpervizörü yönetmen Serdar Seki ve kardeşi müzisyen Serkan Seki, Tolga Karel, Selin Boronkay ve Best Model of Turkey Furkan Palalı da katıldı.

Seki, Alper D'nin albümünü  "İçeriğiyle, her şeyiyle anlatmak istediğini anlatabilen bir albüm olmuş" diye övdü.

Alper D’ye Hande Yener’in oğlu Çağın Kulaçoğlu dj sette eşlik etti.


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