Deniz Seki Alper D'yi yalnız bırakmadı

T24 -

Alper D’nin ilk albümü “Karnaval”ın tanıtımı geçtiğimiz akşam Taksim Rıddım Club’ta gerçekleşti.Geceye başta Deniz Seki olmak üzere süpervizörü yönetmen Serdar Seki ve kardeşi müzisyen Serkan Seki, Tolga Karel, Selin Boronkay ve Best Model of Turkey Furkan Palalı da katıldı.Seki, Alper D'nin albümünü "İçeriğiyle, her şeyiyle anlatmak istediğini anlatabilen bir albüm olmuş" diye övdü.Alper D’ye Hande Yener’in oğlu Çağın Kulaçoğlu dj sette eşlik etti.