Deniz Poyraz’ın ailesi ifade verdi: Katilden, azmettiricilerden, polislerden şikâyetçiyiz

İzmir HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın ailesi soruşturmada ifade verdi. Aile, saldırgan Orhan Gencer ile yardım edenler, azmettiriciler, ihmali bulunanlar ve polisler hakkında şikâyetçi oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP İzmir İl Örgütü binasına yönelik 17 Haziran’da Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen saldırıda katledilen Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz ve babası Abdülillah Poyraz, çağrıldıkları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bayraklı Adliyesi’ne ifade verdi.

Savcılıkta ifade veren anne Fehime Poyraz, “Adalet yerini bulsun, katilden de polislerden de davacıyız. Katil kolunu sallaya sallaya gitti, Deniz’i katletti. Onu yönetenlerden de polislerden de katilden de şikayetçiyim” dedi.

Baba Abdülillah Poyraz ise saldırıyı anlatarak, “Katil kızımı katletti. Sonuna kadar şikayetçiyim, yakasını bırakmam. Polis katliamı biliyordu. Polisin parmağı da var. Katil aşağıya iniyor, polis elini omuzuna atıyor. ‘Abicim senin ismin ne’ diyor. Ben o polisten şikayetçiyim. Kim ne derse desin, ben o polisten şikayetçiyim. Katliamdan polisin de polisi yönetenin de haberi var.” diye konuştu.

Poyraz, devamında şöyle konuştu:

"Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Ermeni, Yahudi… Kim olursa olsun, HDP herkesin partisidir. Sadece Kürtlerin değildir. Bu partiyi kapatmak için bu oyunu yaptılar. Barışa karşı yapıldı. Biz her zaman barış diyoruz, kan dökülsün istemiyoruz. Herkes bunu bilsin ki Türkiye’ye barış gelecek. Kimsenin kanının dökülmesini istemiyoruz.”