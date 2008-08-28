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Yaşam

Deniz paraşütü öldürdü

İki Rus turist bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu denize düştü Fırtınanın etkisiyle sürürlenen iki genç olay yerinde öldü.

28 Ağustos 2008 03:00

Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Kadriye Beldesi'nde tatil yapan Rus turistler 22 yaşındaki Natalya Tarasova ile 20 yaşındaki Elena Chebykina, Kadriye Beach Park'ta bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu denize düştü. Fırtınanın etkisiyle uzun süre deniz üzerinde süreklenen 2 arkadaştan Natalya Tarasova, olay yerinde yaşamını yitirdi.


Kadriye Beldesi'ndeki Belcon Otel'de tatil yapan Rus turistler Natalya Tarasova ile Elena Chebykina, Kadriye Beach Park'ta deniz paraşütüne binmek üzere su sporları işletmecisi Cengiz Sel ile anlaştı. 2 Rus arkadaş deniz paraşütü ile havalandıktan kısa süre aniden fırtına çıktı. Bu sırada paraşütün halatının kopması sonucu 2 arkadaş denize düştü. Paraşütten kurtulamayan 2 Rus, fırtınanın etkisiyle uzun süre denizin üzerinde sürüklendi. Natalya Tarasova ölürken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elena Chebykina Antalya Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan su sporları işletmesi sahibi Cengiz Sel, tutuklandı. Sel, ifadesinde paraşütün koptuğunu görünce deniz motoru ile paraşütü yakalamaya çalıştıklarını ancak fırtına nedeniyle başarılı olamadıklarını söyledi.

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