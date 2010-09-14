T24 LogoT24 Logo
Gündem

DENİZ OTOBÜSÜ KAZASI: 10 YARALI YALOVA (A.A)

14 Eylül 2010 23:54

-DENİZ OTOBÜSÜ KAZASI: 10 YARALI  YALOVA (A.A) - 14.09.2010 - İDO'ya bağlı ''Karamürsel Bey'' adlı deniz otobüsünün Yalova İskelesi'ne çarpması sonucu hafif yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul Kartal'dan 18.30'da hareket eden ''Karamürsel Bey'' adlı deniz otobüsünün, Yalova İskelesi'ne yanaşırken iskeleye vurması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 10 yolcuya ilk müdahale, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen Yalova Valisi Dursun Ali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada Seyfi Yılmaz adlı vatandaşın omzunun kırıldığını, diğer 9 kişinin ise önemli bir sağlık probleminin bulunmadığını söyledi. Kazanın ardından deniz otobüsünün kaptanı ile görüştüklerini belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Kaptan, gemiyi durduramadığını söyledi. Kaza bu nedenle meydana gelmiş. Gemi şu anda yüzer durumda. Kaza nedeniyle panik yapılacak herhangi bir durum söz konusu değil. İDO'dan iki tane uzman inceleme yapmak üzere Yalova'ya geliyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kazanın nedeni netleşecek.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24