-DENİZ OTOBÜSÜ KAZASI: 10 YARALI YALOVA (A.A) - 14.09.2010 - İDO'ya bağlı ''Karamürsel Bey'' adlı deniz otobüsünün Yalova İskelesi'ne çarpması sonucu hafif yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul Kartal'dan 18.30'da hareket eden ''Karamürsel Bey'' adlı deniz otobüsünün, Yalova İskelesi'ne yanaşırken iskeleye vurması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 10 yolcuya ilk müdahale, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen Yalova Valisi Dursun Ali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada Seyfi Yılmaz adlı vatandaşın omzunun kırıldığını, diğer 9 kişinin ise önemli bir sağlık probleminin bulunmadığını söyledi. Kazanın ardından deniz otobüsünün kaptanı ile görüştüklerini belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Kaptan, gemiyi durduramadığını söyledi. Kaza bu nedenle meydana gelmiş. Gemi şu anda yüzer durumda. Kaza nedeniyle panik yapılacak herhangi bir durum söz konusu değil. İDO'dan iki tane uzman inceleme yapmak üzere Yalova'ya geliyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kazanın nedeni netleşecek.''