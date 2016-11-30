T24 LogoT24 Logo
Spor

Deniz Naki'den "Keşke Amedspor'un uçağı düşse" isyanı: Aynı aşı, suyu paylaştığın insanların ölmesini istemek zavallılıktır!

Amedsporlu Deniz Naki, Instagram hesabından açıklamalarda bulundu

30 Kasım 2016 16:49

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, "Keşke Chapecoense yerine Amedspor'un uçağı düşseydi." diyen sosyal medya kullanıcılarına, "aynı havayı aşı suyu paylaştığı insanların ölmesini dilemek Alçaklık, namussuzluk, zavallılık"tır ifadelerini kullandı.

Brezilya Serie A takımlarından Chapecoenseli oyuncuların da bulunduğu Lamia havayollarına ait uçak, Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında dağlık bölgeye düştü.

Kolombiyalı yetkililer dokuzu mürettabat olmak üzere uçakta 81 kişinin bulunduğunu ve kazada 76 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kazının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısının, "Keşke Chapecoense'nin uçağı yerine Amedspor'un uçağı düşseydi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Amedsporlu Deniz Naki, benzeri paylaşımlarda bulunan bazı kişilere, kişisel Instagram hesabından yanıt verdi.

Deniz Naki şunları söyledi: "Dünya futbol tarihinin en vahim, en trajik gününü yaşıyoruz. Bu anlamda uçak kazasında yaşamını yitiren #chapecoense futbol emekçilerinin karşısında saygıyla eğiliyorum ve derin üzüntülerimi sunuyorum.

Dünyanın öbür ucundada olsa hiç tanımadığımız insanlara üzülmek, kendine insanım diyen her bireyin görevidir. Ama ülkemizde maalesef bu durumdan bile düşmanlık çıkaran bir zihniyetle karşılaşıyoruz.

17 Ağustos İstanbul depreminde keşke Diyarbakır'da olsaydı diyenler. Van depreminde Van halkına yardım diye kolilere taş doldurup gönderenler bir halkın acısıyla dalga geçenler bugünde düşen uçağın Amedspor uçağı olsaydı diyenler... Ve aynı havayı aşı suyu paylaştığı insanların ölmesini dilemek ALÇAKLIK NAMUSSUZLUK ve ZAVALLILIKTIR..."

ETİKETLER

Deniz NakiAmedsporChapecoenseuçak

İlgili Haberler

Deniz Naki’den Sivasspor’a: Onların yaptığını yapmayacağız, onlara insanlığı öğreteceğiz

Amedspor, bu hafta Sivasspor ile karşılaşacak

Pasaportunu unuttu, sakattı uçağa binemedi; Chapecoense'nin ardında bıraktığı hikâyeler!

Kazada hayatını kaybeden Rocha Vieira baba olacağını bir hafta önce öğrendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24