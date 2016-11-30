Deniz Naki'den "Keşke Amedspor'un uçağı düşse" isyanı: Aynı aşı, suyu paylaştığın insanların ölmesini istemek zavallılıktır!

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, "Keşke Chapecoense yerine Amedspor'un uçağı düşseydi." diyen sosyal medya kullanıcılarına, "aynı havayı aşı suyu paylaştığı insanların ölmesini dilemek Alçaklık, namussuzluk, zavallılık"tır ifadelerini kullandı.

Brezilya Serie A takımlarından Chapecoenseli oyuncuların da bulunduğu Lamia havayollarına ait uçak, Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında dağlık bölgeye düştü.

Kolombiyalı yetkililer dokuzu mürettabat olmak üzere uçakta 81 kişinin bulunduğunu ve kazada 76 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kazının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısının, "Keşke Chapecoense'nin uçağı yerine Amedspor'un uçağı düşseydi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Amedsporlu Deniz Naki, benzeri paylaşımlarda bulunan bazı kişilere, kişisel Instagram hesabından yanıt verdi.

Deniz Naki şunları söyledi: "Dünya futbol tarihinin en vahim, en trajik gününü yaşıyoruz. Bu anlamda uçak kazasında yaşamını yitiren #chapecoense futbol emekçilerinin karşısında saygıyla eğiliyorum ve derin üzüntülerimi sunuyorum.

Dünyanın öbür ucundada olsa hiç tanımadığımız insanlara üzülmek, kendine insanım diyen her bireyin görevidir. Ama ülkemizde maalesef bu durumdan bile düşmanlık çıkaran bir zihniyetle karşılaşıyoruz.

17 Ağustos İstanbul depreminde keşke Diyarbakır'da olsaydı diyenler. Van depreminde Van halkına yardım diye kolilere taş doldurup gönderenler bir halkın acısıyla dalga geçenler bugünde düşen uçağın Amedspor uçağı olsaydı diyenler... Ve aynı havayı aşı suyu paylaştığı insanların ölmesini dilemek ALÇAKLIK NAMUSSUZLUK ve ZAVALLILIKTIR..."