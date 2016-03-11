Deniz Naki, Sur mağduru çocuğun çağrısına yanıtsız kalmadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından “ideolojik propaganda ve sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı” gerekçesiyle 12 resmi müsabakadan men cezası verdiği Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, Diyarbakır’da sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar nedeniyle Sur’un Lalebey Mahallesi’nden göç eden 15 yaşındaki Baver Dağ’ın “Futbolcu olmak istiyorum. Deniz Naki gelsin, beni görsün” çağrısına kayıtsız kalmadı. Baver’i evinde ziyaret eden Deniz Naki, kendisine top hediye edip sokak arasında top oynadı.

Amedspor’un golcü futbolcusu Deniz Naki, Diyarbakır Anadolu Teknik Endüstri Lisesi 2. Sınıf öğrencisi Baver’i, Sur’dan göç edip yerleştiği Yenişehir ilçesi Şehitlik Semti’ndeki evinde ziyaret etti. Baver’e top hediye eden Naki, daha sonra sokak arasında kendisiyle top sektirip oynadı.



"Rüyada gibiyim..."



Baver, "Şu an rüyada gibibiyim. Futbolcu olmak istiyorum, Beşiktaşlıyım ama Amedspor'u daha çok seviyorum. Alt yapıya beni alın. Deniz abi senin gibi bir futbolcu olmak istiyorum" dedi. Naki ise, Baver'i Amedspor çocuk takımı için kendisine tesise götüreceği sözünü verdi. Naki, Sur'dan göç eden ailelere destek olmak amacıyla kendi formasından 1000 adet bastırdığını ve yakın bir tarihte satışa sunulacağını söyledi. Naki, "Tüm gelir mağdur ailelerimize verilecek. Amed halkı mağdurlarına sahip çıkmalı" dedi.

Baver ise ziyareti nedeniyle Naki'ye teşekkür ederken, "Çocuklar ölmesin maçlara gelsin. Bu söz nedeniyle takım ceza yedi. Aksine ödül vermeleri gerekirdi. Eskişehir maçında çök kötü pankart açıldı ama Federasyon göz yumdu. Ayrımcılık yapılıyor" diye konuştu.

Deniz Naki ve Baver Dağ, daha sonra sokağa çıkarak top oynadı.



Bursa maçı sonrası ceza almıştı



Deniz Naki, Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor-Amedspor müsabakası sonrası sosyal medyadan paylaştığı beyanları suretiyle, “sportmenliğe aykırı açıklamaları” ile “ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı” gerekçeleriyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderilmiş, kendisine 12 resmi müsabakalardan men cezası verilmişti. Naki maç sonrası şu mesajı yazmıştı: “Bizim için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık. Böylesi zor bir dönemde halkımıza ufak da olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amedspor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya ve kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik. Bizi yalnız bırakmayan bütün siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybeden ve yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz. Her Biji Azadi (Yaşasın Özgürlük).”