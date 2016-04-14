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Deniz Naki, Sur halkıyla dayanışma için forma imzaladı

Naki, Kürtçe eğitim veren Zarokîstana Xalxalok kreşini ziyaret etti

14 Nisan 2016 18:45

Veysi Polat

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amedspor’un başarılı futbolcusu Deniz Naki, Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Zarokistana Xalxalok Çocuk Kreşi’ni ziyaret etti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Naki, onlarla top oynadı ve sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan çatışmalarda evleri yıkılan Sur ilçesi halkıyla dayanışma için forma imzaladı.

Kayapınar Belediyesi’nin uygulamalı doğa, trafik, spor ve sanat atölyelerini içinde barındıran ve Kürtçe eğitim veren Zarokîstana Xalxalok kreşinde çocuklara yönelik düzenlenen meslek tanıtma programında bu hafta futbol mesleği tanıtıldı. Etkinliğe katılan futbolcu Naki, burada çocuklara futbol hakkındaki deneyim ve bilgilerini paylaştı.

Program kapsamında oldukça eğlenen minik çocuklarla top oynamayı da ihmal etmeyen başarılı oyuncu, çocuklarla fotoğraf çekip daha sonra da birlikte öğle yemeği yedi. Deneyimli futbolcu ziyaretinde ayrıca, sokağa çıkma yasağı ve sonrasında çıkan çatışmalar nedeniyle mağdur olan vatandaşlarla dayanışma için daha önce başlatılan kampanya kapsamında imzalı takım forması bastırarak kampanyaya katkı sundu.

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