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Spor

DENİZ NAKİ DAVET BEKLİYOR HAMBURG (A.A)

07 Aralık 2010 14:45

-DENİZ NAKİ DAVET BEKLİYOR HAMBURG (A.A) - 07.12.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de oynayan Türk kökenli oyuncu Deniz Naki (21), teklif  geldiği zaman Türk Milli Takımı'nı tercih edeceğini söyledi.  Naki, St. Pauli oyuncusu Charles Takyi ile birlikte Hamburg'da göçmen gençlerini meslek edindirmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen İş ve Meslek Eğitim Fuarı'nı ziyaret ederek, fotoğraflarını imzaladı. Naki, şu an St. Pauli'de kalmak istediğini ve sözleşmesinin 2012 yılına kadar devam ettiğini belirtti.  Real Madrid takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in maçlarda Alman Milli Marşını okumamasını da değerlendiren Deniz, ''Ben maçlardan önce dua okuyorum, ancak Alman Milli Marşını ben de söylemezdim'' dedi. Almanya'da son zamanlarda çok başarılı sporcular yetiştiğine dikkati çeken Deniz, ''Özil'in yanı sıra Dortmund'da oynayan Nuri Şahin, Stuttgart'ta forma giyen Serdar Taşçı çok başarılı futbolcular. Almanya'nın bu konuda alt yapısı çok iyi. Mesut Özil gibi bir sporcumuz olduğu için bundan gurur duymalıyız. Islık çalanları anlamıyorum. Sonuçta o kararını Alman Milli Takımından yana kullandı. Kim hangi takımda oynarsa elbette onun için mücadele verir. Çalınan ıslıklara  bu nedenle bir anlam veremiyorum. Ben de takımım olarak Türkiye ile karşılaşsam, elbette takımım için çalışır ve takımım adına gol atmak isterim'' diye konuştu.  Deniz, geçtiğimiz yıl Rostock kentinde St. Pauli'nin Hansa Rostock'u deplasmanda mağlup ettiği maçta kendisini kızdıran Rostock taraftarlarına el işareti yapmasının hatırlatılması üzerine ''Taraftarların hakaret etmesini gururuma yediremedim. Bir daha olsa aynı işareti ya da hatayı yapmazdım. Bundan ders aldım. Sporcu olarak seyirciler ne kadar tepki gösterirse göstersin örnek bir davranış sergilemem gerekir. Gelecek kuşaklar ve çocuklara örnek olmalıyım'' şeklinde yanıt verdi. Deniz, 21 Aralık'da ırkçı saldırılara maruz kalanların Hamburg'da düzenlenecek bir miting ile protesto edileceğini de belirterek, ''Irkçılığın her türlüsüne karşıyım. İnsanlar hangi kökenden gelirse gelsin, birbirine saygı duymalı ve hoşgörülü olmalı. Ben de bu mitinge katılmak isterim'' dedi. Türkiye'de kendisini turist gibi hissettiğini ve insanların yaşadığı yere uyum sağlamaları gerektiğini ifade eden Deniz, Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini sözlerine ekledi.

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