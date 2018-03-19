Deniz Naki, Birleşmiş Milletler'in önünde açlık grevi yapacak

Amedspor'un eski kaptanı Deniz Naki, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde açlık grevine başlıyor.

Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası "güvenlik kaygısı" nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklayan Deniz Naki, Afrin için Cenevre'de BM önünde başlayacak açlık grevi yapacağını duyurdu.

Naki, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamadan hemen önce YPG'ye destek videosu da yayınlamıştı. Dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Birleşmiş Milletler'e sorumluluğunu hatırlatmak için açlık grevine başlayacağını" söyledi.