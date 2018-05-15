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Deniz Kuvvetleri'nde 'FETÖ' operasyonu: 31'i muvazzaf 34 asker için gözaltı kararı

Gözaltı işlemlerinin 6 ilde devam ettiği belirtildi

15 Mayıs 2018 13:01

ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında 31’i halen görevde olan toplam 34 asker hakkında gözlatı kararı verildi.

Yapılan açıklamada, halen aktif görevde 4 albay, 2 yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı, 3 üsteğmen ile haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği; gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 6 ilde devam ettiği belirtildi.

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