Deniz Kuvvetleri'nde 'FETÖ' operasyonu: 31'i muvazzaf 34 asker için gözaltı kararı

ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında 31’i halen görevde olan toplam 34 asker hakkında gözlatı kararı verildi.

Yapılan açıklamada, halen aktif görevde 4 albay, 2 yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı, 3 üsteğmen ile haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği; gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 6 ilde devam ettiği belirtildi.