-DENİZ KUVVETLERİ PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, aralarında garson, kuaför, aşçı ve kalorifercinin de bulunduğu personel alacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, komutanlık karargahı ile bağlık birlik ve kurumlarda görevlendirmek üzere ''Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'' doğrultusunda açıktan atama yoluyla memur alınacağı bildirildi. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, muhasebeci, mütercim (İngilizce), uzman (istatistik), hesap sorumlusu, mutemet, şoför, eczacı, diş tabibi, veteriner, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, çevre mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, jeofizik mühendisi, istatistikçi, sanat tarihçisi, sıhhi tesisat teknikeri, elektrik teknikeri, harita kadastro teknikeri, elektrik teknisyeni, elektronik teknisyeni, telekomünikasyon teknisyeni, matbaa teknisyeni, avukat, aşçı, kaloriferci, garson ve kuaför alımı yapılacağı belirtilen duyuruda, söz konusu kadrolara alınanların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışacağı belirtildi. Başvuruların 4-8 Ekim tarihlerinde Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Grup Başkanlığına yapılacağı da kaydedildi.