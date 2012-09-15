Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı tutuklandı

Deniz kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Veysel Kösele, İzmir'de yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 2009 yılında e-posta ile gelen ihbar sonrasında başlatılan soruşturma, Türkiye'yi sarsan ve muvazzaf askerlere uzanan fuhuş, şantaj, tehdit iddialarını kapsayan bir operasyona dönüşmüştü. Yaklaşık iki yıl süren soruşturmada altı ayrı dalgada, 57'si muvazzaf 91 kişi tutuklandı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, "şantaj ve askeri casusluk davası" için 2 Ağustos'ta verdiği kararda, bazı sanıkların sadece "örgüte yardım ettiğine" hükmedince "dava çöktü" yorumları yapılmıştı.

En yüksek rütbeli komutan

Soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Veysel Kösele, bazı amirallerin de bulunduğu bir grup asker, Bayraklı Adliyesi'ne ifade için çağrıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulanan askerlerden Koramiral Kösele, ismi açıklanmayan bir üsteğmenle birlikte sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer askerler ise serbest bırakıldı.

2011 yılında Tümamirallik'ten Koramiralliğe terfi eden ve geleceğin Deniz Kuvvetleri Komutanı adayları arasında gösterilen Kösele, bu operasyon kapsamında tutuklanan en yüksek rütbeli komutan oldu. ABD başta olmak üzere birçok ülkede de görev yapan Kösele ve üsteğmenin tutuklanmasıyla soruşturma çeşitli aşamalarında bugüne kadar 59'u muvazzaf, 93 kişi tutuklanmış oldu.