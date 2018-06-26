T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu; 30 kişi hakında gözaltı kararı

Gözaltı kararı alınanlar arasında özel kalem müdürü de bulunuyor

26 Haziran 2018 12:04

'FETÖ' soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı alınanlar arasında, 13 'mahrem imam' ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 13 "mahrem imam" için gözaltı kararı verildi. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.

ETİKETLER

gözaltıhaberaçıklama30 kişi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24