Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu; 30 kişi hakında gözaltı kararı

'FETÖ' soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı alınanlar arasında, 13 'mahrem imam' ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 13 "mahrem imam" için gözaltı kararı verildi. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.