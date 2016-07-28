Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın darbe gecesindeki kritik 9 saati

Akşam gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi uzun süre haber alınamayan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun, Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner tarafından 9 saat sonra Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'ne bırakıldığını öne sürdü.

Bostanoğlu'nun yanında bulunan iş adamı Esat Ulu, Bostanoğlu'nun darbecilere karşı mücadele verdiğini ileri sürerek "Komutan sürekli telefonla konuşuyor; denize açılan bir gemiyi uzun uğraşlardan sonra geri döndürdü, sonra uzun süre Sahil Güvenlik’le uğraştı" diye konuşmuştu.

Akşam gazetesinin, "Oramiral’in kayıp 9 saati!" başlığıyla yayımlanan haberi (28 Temmuz 2016) şöyle:

15 Temmuz’da darbeciler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun da peşindeydi. Ailesiyle Yeşilköy’de bir düğüne katılan Bostanoğlu haberi alır almaz sokağa çıkıp sabaha kadar turladı.

"Kanunsuz iş yapıyorsunuz"

Sabah 06.30’da Ataköy Karakolu’na giderek kendisini tanıtan Oramiral, arayan Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner’e “Ankara’ya gitmek istiyorum” dedi. Konuyla ilgili olarak bilgilendirilen İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan "Riskleri bertaraf ettikten sonra konumuna yakışır bir şekilde komutanın Ankara’ya ulaşımını sağlayın" talimatını verdi. Emniyete gelen Bostanoğlu, birlikleri yönlendirerek “Kanunsuz iş yapıyorsunuz” diyerek askerleri vazgeçirmeye çalıştı. Çetiner, cuntacıların hedefindeki Oramirali 9 saat sonra güvenli bir şekilde Atatürk Havalimanındaki Devlet Konukevi’ne bıraktı.