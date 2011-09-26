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Dünya

Deniz korsanlarına 2 milyon avro fidye ödendi HANOY (A.A)

26 Eylül 2011 17:57

-Deniz korsanlarına 2 milyon avro fidye ödendi HANOY (A.A) - 26.09.2011 - Somalili korsanların elinde bulunan Vietnam denizcilik şirketine ait bir geminin yaklaşık 2 milyon avro fidye ödenerek kurtarıldığı bildirildi. Hoang Son adlı şirketin genel direktör yardımcısı Nguyen Truong Son, aylardan beri esir tutulan gemi ve mürettebatın serbest bırakılması için korsanlara 1,9 milyon avro ödediklerini, bu miktarın şirketin parası olduğunu belirtti. Yetkili, 16 Eylül'de serbest kalan Vietnamlı 24 mürettebatın cuma günü uçakla Vietnam'a döndüklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu, korsanların bazı mürettebatı darp ettiği bilgisini aldıklarını, ancak bu bilgiyi doğrulamaları gerektiğini kaydetti. Ecoterra örgütüne göre, Somalili korsanlar, 49 gemi ve 500'den fazla mürettebatı rehin tutuyor. BM'nin verilerine göre ise, bu yılın ilk yarısında 171 saldırı düzenlendi.

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