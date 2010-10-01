Deniz hukukçuları İstanbul'da toplanıyor

T24 - Dünyaca ünlü deniz hukukçuları Deniz Hukuku alanındaki güncel sorunları masaya yatırmak üzere 8–9 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da buluşacak.



Deniz Hukuku’nun güncel sorunlarının tartılaşacağı kongrenin ev sahipliğini Marmara Üniversitesi yapıyor. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği kongreye ABD, İngiltere, İtalya, Almanya ve Yunanistan’dan 21 hukukçu katılacak.



Deniz Hukuku alanında ilk defa bu kadar geniş kapsamlı ve dünyaca ünlü profesörlerin katıldığı kongre dört oturumda gerçekleştirilecek. Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Reşat Kaynar Salonunun ev sahipliği yapacağı kongreye; Prof. Dr. Samim Ünan, Prof. Dr. Fehmi Ülgener, Prof. Dr. İnci Kaner, Doç. Dr. Pınar Akan ile Denizcilik Müsteşarlığından Av. Dr. İsmail Demir, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Işın Beril Orakçı konuşmacı olarak katılacak.



Kongre Sekreteri ve Marmara üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Akan kongreye ilişkin şunları söyledi: “ Bu kongre Deniz Hukuku alanında bu çapta yapılan ilk organizasyon olma özelliğini haizdir. Ünlü deniz hukukçuları Türkiye’ye ilk defa böyle bir organizasyon için gelecekler. Temennimiz bu organizasyonu gelenekselleştirmek ve önümüzdeki senelerde çeşitli nedenlerle bu yıl aramıza katılamayan dünyaca ünlü deniz hukukçularını da aramızda görmek ve Deniz Hukuku camiasına katkıda bulunmaktır.”



Türk hukukçuların yanı sıra, Louisiana Eyaleti (ABD) Medeni Kanun Tasarı Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Athanassios Yiannopoulos, Essen Mahkemesi Hakimi(Almanya) Dr.Astrid Willow ve Rodos Denizcilik Enstitüsü müdürü Dr.Nikos Skourtos gibi çok sayıda yabancı akademisyen ve hukukçunun katılacağı kongreye özellikle Amerika ve Yunanistan’dan gösterilen ilginin yüksek olması dikkat çekiyor.





