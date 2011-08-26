Deniz Gezmiş'in parkası sergilenecek

T24 - Devrimci 78'liler Federasyonu'nun ikincisini açacağı 'Utanç Müzesi'nde uzun yıllardır saklanan Deniz Gezmiş'in parkası, Mahir Çayan'ın hırkası, İbrahim Kaypakkaya'nın teksir makinesi ile İlhan Erdost'un tek ayakkabısı, kırık gözlüğü ve içinde 1030 TL bulunan cüzdanı ilk defa sergilenecek.







Utanç Müzesi geçen yıl ilk kez açılmıştı. 12 Eylül döneminde idam edilen Erdal Eren in ağabeyi Erhan Eren, müzede kardeşiyle karşı karşıya gelmişti.



12 Eylül’le hesaplaşma tartışmaları sürerken, Devrimci 78’liler Federasyonu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da darbenin acı bilançosunu 5 Eylül’de Ankara’da açacağı Utanç Müzesi’nde sergileyecek.



Bu yılki müzede yıllardır saklanan ve avukat Halit Çelenk’e emanet edilen, Deniz Gezmiş’in parkası ile Mahir Çayan’ın hırkası da sergilenecek. İbrahim Kaypakkaya’nın 1973 yılındaki ölümünün ardından güvenlik güçlerinin eline geçmemesi için büyük çaba sarf edilen teksir makinesi de müzede.

Erdost’un kırık gözlüğü



Radikal'in haberine göre, müzede bu yıl ayrıca işkence sonucu hayatını kaybeden İlhan Erdost’a ait özel eşyalar da sergilenecek. Bu bölümde ünlü yazarın yıllardır saklanan kanlı paltosu, diğer teki bulunmayan tek ayakkabısı, gözlüğü ve işkence sırasında kırılan kol saati ile içinde 1030 TL bulunan cüzdanı da sergilenecek.

Hrant Dink’in ceketi



Müzede ayrıca, gazeteci Hrant Dink için bir köşe de oluşturuldu. Köşede Dink’in ceketi yer alacak.



12 Eylül döneminde öldürülen CHP milletvekili Mehmet Zeki Tekiner’in tabutunun kurşunlama olayını anlatan fotoğrafları ile 12 Eylül döneminde gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın özel eşyaları da sergilenecek.

Son mektuplar



5 Eylül - 27 Eylül tarihleri arasında Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacak müzede geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devrimcilerin gördüğü işkenceleri ifşa etmek için işkence aletlerinin maketleri olacak. İdam edilen devrimcilerin dava dosyaları, fotoğrafları ve son mektupları da müzeye konulacak.



Müzede 40’a yakın film ve belgesel gösterimi de yapılacak. Federasyon yetkilileri bugün yapacakları basın toplantısıyla, müzeye ilişkin süreci kamuoyuyla paylaşacak.

Hesaplaşma niyetleri yok



Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Şube Başkanı Hüseyin Esentürk, hükümetin darbeyle hesaplaşma amacı taşımadığını belirterek, “Yapacağımız etkinliklerle hükümetin bu tutumunu teşhir edeceğiz” diye konuştu.