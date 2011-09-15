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Yaşam

Deniz Gezmiş'in çocukluğu!

1968 kuşağının devrimci lideri Deniz Gezmiş'in, yeni bir fotoğrafı daha gün ışığına çıktı.

15 Eylül 2011 03:00

T24 - 1968 kuşağının devrimci lideri Deniz Gezmiş'in, yeni bir fotoğrafı daha gün ışığına çıktı.

Çocuk Deniz Gezmiş!


OdaTv'nin haberine göre, Deniz Gezmiş'in o döneme ait az sayıdaki fotoğraflarının arasına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de gelişen gençlik hareketinin en önemli önderlerinden ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO)'nun kurucu ve yöneticilerinden Gezmiş, idam edildiği son güne kadar mücadelenin en önünde yer aldı.



Sivas'ta çekilem fotoğraf


Deniz Gezmiş'in o döneme ait az sayıdaki fotoğraflarının arasına bir yenisi daha eklendi. Fotoğrafın çekildiği yer Sivas merkeze 10 dakika mesafe olan Paşabahçe Fabrikası mesire alanı. Fotoğrafta bir grup arkadaşı ile birlikte Ağabeyi Bora Gezmiş bulunuyor. Deniz Gezmiş'in çocukluğuna dair ilk kez bu kadar net bir fotoğraf ortaya çıktı.


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