Deniz Gezmiş'in avukatı Erdoğan Gençel yaşamını yitirdi

Yıllarca önemli davalara bakan, aynı zamanda Deniz Gezmiş’in de avukatı olan ve geçen sene sokakta yaşadığı ortaya çıkan avukat Erdoğan Gençel yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gençel’in ölüm haberini Twitter’da Türk sanat müziğinin ünlü sanatçısı Onur Akay duyurdu ve Kılıçdaroğlu'na yazdı. Akay, ‘Erdoğan Gençel gençliğinde Deniz Gezmiş’in avukatlarından biriydi. Deniz Gezmiş gibi devrimciydi! Ünlü avukatı kaybettik. Geçen sene 3 yıl sokaklarda yaşadığı ortaya çıkmış ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile kendisine ev sağlanmıştı. Mekanı cennet olsun’ yazarak ünlüavukatın hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı.

Kılıçdaroğlu devreye girmişti

Geçen sene evsizleri sokaklardan toplayarak barınma merkezlerine götüren belediye ekipleri tarafından sokaktan alınanlardan biri de emekli Avukat Erdoğan Gençel’di.



Deniz Gezmiş’in de avukatlığını yapan Erdoğan Gençel’in bir bakımevinde olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte CHP harekete geçmiş ve konuyu öğrenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Sayın Gençel’in bu sıkıntılı durumdan kurtulması için derhal devreye girin. Kendisine yakışır bir konukevine nakledilmesini sağlayın‘ demişti. Kılıçdaroğlu’nun bu talimatı üzerine ise, Ataşehir Belediyesi’nin konukevinde misafir edileceği, daha sonra ise kendisine bir ev sağlanacağı öğrenilmişti.

Kadıköy’de halk kitaplığı tesisi yapmak istiyordu

Gençel, hiç evlenmemiş ve meslekten çok yorulunca emekliliğini istemişti. Emekli olduktan sonra ise ev alamayan, ancak siyasi tarihe ilişkin çok kitap satın alan avukat Erdoğan Gençel, ‘Amacım Kadıköy'de bir halk kitaplığı tesisi yapmaktı. Gerçekleştiremedim. Geçmişte senelerce gençlerin davalarına ücretsiz baktım" demişti.